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Канализация за 100 млн. гривен — в Одесской области разоблачили схему грабежа бюджета

9 ноября 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Канализация за 100 млн. гривен — в Одесской области разоблачили схему грабежа бюджета
Воровство денег. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачена схема незаконной растраты бюджетных средств. В сельсовете Лиманского района провели закупки с нарушениями в 100 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры .

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Детали инцидента

В июне 2021 года Визырский сельский совет заключил договор с определенным предприятием на сумму 100 миллионов гривен. На эти средства из местного бюджета планировалось построить канализацию. Оказалось, что предприятие в реальности не имело ни нужного оборудования, ни квалифицированных работников для выполнения работ.

Какое решение вынес суд

Визырский сельский совет и предприятие заключили дополнительное соглашение о расторжении указанного договора. На основании этого производства суд закрыл дело.

Напомним, в Одесской области планируют построить новый учебный корпус с подвалом более 46 миллионов гривен. Соответствующий тендер объявил отдел образования, молодежи и спорта Визырского сельского совета, Одесского района.

Также мы писали, что в Одесской мэрии задумали провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируют потратить почти 17 миллионов гривен.

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