Канализация за 100 млн. гривен — в Одесской области разоблачили схему грабежа бюджета
В Одесской области разоблачена схема незаконной растраты бюджетных средств. В сельсовете Лиманского района провели закупки с нарушениями в 100 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры .
Детали инцидента
В июне 2021 года Визырский сельский совет заключил договор с определенным предприятием на сумму 100 миллионов гривен. На эти средства из местного бюджета планировалось построить канализацию. Оказалось, что предприятие в реальности не имело ни нужного оборудования, ни квалифицированных работников для выполнения работ.
Какое решение вынес суд
Визырский сельский совет и предприятие заключили дополнительное соглашение о расторжении указанного договора. На основании этого производства суд закрыл дело.
Напомним, в Одесской области планируют построить новый учебный корпус с подвалом более 46 миллионов гривен. Соответствующий тендер объявил отдел образования, молодежи и спорта Визырского сельского совета, Одесского района.
Также мы писали, что в Одесской мэрии задумали провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируют потратить почти 17 миллионов гривен.
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