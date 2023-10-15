На Одещині планують збудувати навчальний корпус за 46 мільйонів гривень

Село Визирка, центральна площа. Фото: Google

В Одеській області планують побудувати новий навчального корпусу з підвалом за понад 46 мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосив відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради, Одеського району.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Закупівля запланована в форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню торгів.

Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації - п'ять календарних днів. Очікувана вартість 46 мільйонів 212 тисяч гривень. Торги заплановані на 23 жовтня.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Нагадаємо, Одеський державний університет внутрішніх справ оголосив тендер для проведення реставраційних робіт на фасадах історичної будівлі, розташованої у центрі Одеси, за адресою провулок Сабанський, 4. Відповідна інформація опублікована в системі електронних закупівель Prozorro.

Також ми писали, що у той час, коли волонтери місяцями збирають кошти на озброєння для бійців, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко вручив депутатці Тамілі Афанасьєвій елітний годинник. Вартість такого подарунка "за миротворчу діяльність" становить понад пів мільйона гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова одеського БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.