В Одесской области планируют построить учебный корпус за 46 миллионов гривен

Село Визирка, центральная площадь. Фото: Google

В Одесской области планируют построить новый учебный корпус с подвалом за более чем 46 миллионов гривен. Соответствующий тендер объявил отдел образования, молодежи и спорта Визирского сельского совета, Одесского района.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

Покупка запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предполагает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению торгов. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации – пять календарных дней. Ожидаемая стоимость 46 миллионов 212 тысяч гривен. Торги намечены на 23 октября.

Скриншот открытого аукциона. Фото: Prozorro

Напомним, Одесский государственный университет внутренних дел объявил тендер для проведения реставрационных работ на фасадах исторического здания, расположенного в центре Одессы, по адресу переулок Сабанский, 4. Соответствующая информация опубликована в системе электронных закупок Prozorro.

Также мы писали, что в то время, когда волонтеры месяцами собирают средства на вооружение для бойцов, председатель Одесского областного совета Григорий Диденко вручил депутату Тамиле Афанасьевой элитные часы. Стоимость такого подарка "за миротворческую деятельность" составляет более полумиллиона гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава одесского БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.