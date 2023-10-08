Оголошено тендер на реставрацію Одеського університету внутрішніх справ: деталі

Будівля ОДУВС. Фото: Google Maps

Одеський державний університет внутрішніх справ оголосив тендер для проведення реставраційних робіт на фасадах історичної будівлі, розташованої у центрі Одеси, за адресою провулок Сабанський, 4.

Відповідна інформація опублікована в системі електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Тендер запланований у форматі відкритих торгів з особливостями на 16 жовтня. Очікувана вартість реставраційних робіт становить 555,6 тисячі гривень. Компанія яка переможе має завершити роботи до 25 грудня поточного року.

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Нагадаємо, під стінами Одеської мерії знову відбувся мітинг. Одесити вимагають від місцевої влади скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача і спрямувати ці гроші на потреби ЗСУ. Організаторка мітингу, волонтерка та голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова каже, що тендери з’являються в Україні як "гриби після дощу".

Також ми писали, що в Одесі планують реставрувати український музично-драматичний театр імені В. Василька. На ремонт будівлі обласна рада виділила майже 8 мільйонів гривень. За даними порталу, закупівлю проводили без використання електронної системи й конкурентів в товариства не було.

Додамо, що в Одеській обласній лікарні планують реконструювати вуличне освітлення. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської облдержадміністрації оголосив відповідний тендер. У документі зазначається, що департамент капбудівництва планує витратити на вуличне освітлення 11 млн 858 тис. 167 грн бюджетних коштів.

