Оголошено тендер на реставрацію Одеського університету внутрішніх справ: деталі
Одеський державний університет внутрішніх справ оголосив тендер для проведення реставраційних робіт на фасадах історичної будівлі, розташованої у центрі Одеси, за адресою провулок Сабанський, 4.
Відповідна інформація опублікована в системі електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Тендер запланований у форматі відкритих торгів з особливостями на 16 жовтня. Очікувана вартість реставраційних робіт становить 555,6 тисячі гривень. Компанія яка переможе має завершити роботи до 25 грудня поточного року.
Нагадаємо, під стінами Одеської мерії знову відбувся мітинг. Одесити вимагають від місцевої влади скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача і спрямувати ці гроші на потреби ЗСУ. Організаторка мітингу, волонтерка та голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова каже, що тендери з’являються в Україні як "гриби після дощу".
Також ми писали, що в Одесі планують реставрувати український музично-драматичний театр імені В. Василька. На ремонт будівлі обласна рада виділила майже 8 мільйонів гривень. За даними порталу, закупівлю проводили без використання електронної системи й конкурентів в товариства не було.
Додамо, що в Одеській обласній лікарні планують реконструювати вуличне освітлення. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської облдержадміністрації оголосив відповідний тендер. У документі зазначається, що департамент капбудівництва планує витратити на вуличне освітлення 11 млн 858 тис. 167 грн бюджетних коштів.