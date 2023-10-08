Объявлен тендер на реставрацию Одесского университета внутренних дел: детали

Объявлен тендер на реставрацию Одесского университета внутренних дел: подробности
Одесский государственный университет внутренних дел объявил тендер на проведение реставрационных работ на фасадах исторического здания, расположенного в центре Одессы, по адресу переулок Сабанский, 4.
Соответствующая информация опубликована в системе электронных закупок Prozorro.
Подробности тендера
Тендер намечен в формате открытых торгов с особенностями на 16 октября. Ожидаемая стоимость реставрационных работ составляет 555,6 тысяч гривен. Победившая компания должна завершить работы до 25 декабря текущего года.
Напомним, под стенами Одесской мэрии снова состоялся митинг. Одесситы требуют от местных властей отменить тендеры на реконструкцию Киевского районного суда и Театра юного зрителя и направить эти деньги на нужды ВСУ. Организатор митинга, волонтер и председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова говорит, что тендеры появляются в Украине как "грибы после дождя".
Также мы писали, что в Одессе планируют реставрировать украинский музыкально драматический театр имени В. Василько. На ремонт здания областной совет выделил около 8 миллионов гривен. По данным портала, закупку проводили без использования электронной системы и конкурентов у компании не было.
Добавим, что в Одесской областной больнице планируется реконструировать уличное освещение. Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации объявил соответствующий тендер. В документе отмечается, что департамент капстроительства планирует потратить на уличное освещение 11 млн. 858 тыс. 167 грн. бюджетных средств.