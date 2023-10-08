Объявлен тендер на реставрацию Одесского университета внутренних дел: детали

Здание ОГУВД. Фото: Google Maps

Одесский государственный университет внутренних дел объявил тендер на проведение реставрационных работ на фасадах исторического здания, расположенного в центре Одессы, по адресу переулок Сабанский, 4.

Соответствующая информация опубликована в системе электронных закупок Prozorro.

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Подробности тендера

Тендер намечен в формате открытых торгов с особенностями на 16 октября. Ожидаемая стоимость реставрационных работ составляет 555,6 тысяч гривен. Победившая компания должна завершить работы до 25 декабря текущего года.

Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Напомним, под стенами Одесской мэрии снова состоялся митинг. Одесситы требуют от местных властей отменить тендеры на реконструкцию Киевского районного суда и Театра юного зрителя и направить эти деньги на нужды ВСУ. Организатор митинга, волонтер и председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова говорит, что тендеры появляются в Украине как "грибы после дождя".

Также мы писали, что в Одессе планируют реставрировать украинский музыкально драматический театр имени В. Василько. На ремонт здания областной совет выделил около 8 миллионов гривен. По данным портала, закупку проводили без использования электронной системы и конкурентов у компании не было.

Добавим, что в Одесской областной больнице планируется реконструировать уличное освещение. Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации объявил соответствующий тендер. В документе отмечается, что департамент капстроительства планирует потратить на уличное освещение 11 млн. 858 тыс. 167 грн. бюджетных средств.