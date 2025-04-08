У Румунії пообіцяли заборонити експорт українського зерна

Віктор Понта. Фото: РБК-Україна

Експрем'єр Румунії Віктор Понта, який балотується у президенти країни, пообіцяв у разі перемоги зупинити експорт зерна з Одещини через порти у Чорному морі. Проте політик запевняє, що підтримує Україну.

Про це повідомляють журналісти видання reuters.

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Позиція експрем'єра

Віктор Понта пояснив, що виступає за допомогу Україні, зокрема шляхом транзиту зброї та навчання українських пілотів. Але не підтримує транзит українського зерна, оскільки через це страждають румунські фермери.

"В останні роки здійснювалася політика надання переваги українському зерну з точки зору доступу до портових потужностей на шкоду румунському зерну, і румунські фермери дуже постраждали від цього", — пояснив Віктор Понта.

Що ще обіцяє політик

У більш загальному плані Понта розповів, що схвалює нинішні "радикальні зміни" у США та у разі перемоги на виборах проводитиме політику "Румунія насамперед". Вона полягає, у підтримці вступу до ЄС Молдови та Західних Балкан, а також у стратегічному партнерстві з Польщею та Туреччиною на Чорному морі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію з цінами на ячмінь. А також про Трампа та потенціал Одеси.