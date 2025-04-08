В Румынии пообещали запретить экспорт украинского зерна

Виктор Понта. Фото: РБК-Украина

Экс-премьер Румынии Виктор Понта, который баллотируется в президенты страны, пообещал в случае победы остановить экспорт зерна из Одесской области через порты в Черном море. Однако политик уверяет, что поддерживает Украину.

Об этом сообщают журналисты издания reuters.

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Позиция экс-премьера

Виктор Понта объяснил, что выступает за помощь Украине, в частности путем транзита оружия и обучения украинских пилотов. Но не поддерживает транзит украинского зерна, поскольку из-за этого страдают румынские фермеры.

"В последние годы осуществлялась политика предоставления преимущества украинскому зерну с точки зрения доступа к портовым мощностям в ущерб румынскому зерну, и румынские фермеры очень пострадали от этого", — пояснил Виктор Понта.

Что еще обещает политик

В более общем плане Понта рассказал, что одобряет нынешние "радикальные изменения" в США и в случае победы на выборах будет проводить политику "Румыния прежде всего". Она заключается в поддержке вступления в ЕС Молдовы и Западных Балкан, а также в стратегическом партнерстве с Польшей и Турцией на Черном море.

Напомним, недавно мы писали о ситуации с ценами на ячмень. А также о Трампе и потенциале Одессы.