Переможні з Одещини на чемпіонаті Європи

Одеські переможці на Чемпіонаті Європи з карате. Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Спортсмени з Одеської області здобули шість медалей на молодіжному чемпіонаті Європи з карате, який проходив у Бельсько-Бялі (Польща) з 7 по 9 лютого. Такої кількості нагород на цих змаганнях за всі минулі роки нашому регіону ще не вдавалося отримати.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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15-річний Максим Вєчканов, який вже втретє поспіль піднявся на п’єдестал турніру, став Чемпіоном Європи. Срібні медалі здобули 20-річна Наталія Осадчук та 16-річна Софія Галієвська. Бронзову медаль вдалося отримати трьом спортсменам з Одещини: Євгену Федорову (15 років), Ульяні Барановій (16 років) та Владилаву Руденко (теж 15). Додамо, що попередній найкращий результат нашої області на цьому чемпіонаті становив 4 медалі (у 2012-му та у 2024-му).

Чемпіон Європи з карате Максим Вєчканов. Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ветерана з Одеси, який отримав бронзу на Іграх Нескорених. А також про яхтсменна, яки завоював друге місце в міжнародній регаті.