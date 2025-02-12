Победные из Одесской области на чемпионате Европы

Одесские победители на Чемпионате Европы по каратэ. Фото: Одесская областная государственная администрация

Спортсмены из Одесской области завоевали шесть медалей на молодежном чемпионате Европы по каратэ, который проходил в Бельско-Бяле (Польша) с 7 по 9 февраля. Такого количества наград на этих соревнованиях за все прошлые годы нашему региону еще не удавалось получить.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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15-летний Максим Вечканов, который уже в третий раз подряд поднялся на пьедестал турнира, стал Чемпионом Европы. Серебряные медали завоевали 20-летняя Наталья Осадчук и 16-летняя София Галиевская. Бронзовую медаль удалось получить трем спортсменам из Одесской области: Евгению Федорову (15 лет), Ульяне Барановой (16 лет) и Владилаву Руденко (тоже 15). Добавим, что предыдущий лучший результат нашей области на этом чемпионате составил 4 медали (в 2012-м и в 2024-м годах).

Чемпион Европы по каратэ Максим Вечканов. Фото: Одесская областная государственная администрация

Напомним, недавно мы писали о ветеране из Одессы, который получил бронзу на Играх Непокоренных. А также о яхтсмене, который завоевал второе место в международной регате.