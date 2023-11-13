Катував цивільних на Миколаївщини — СБУ повідомила про підозру військовому РФ

Військовий РФ Джабраїл Юсупов. Фото: Слідство Інфо

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру бойовику-садисту. Російський військовий під час окупації Миколаївської області катував місцевих мешканців та змушував до співпраці з ворогом.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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За інформацією правоохоронців, російський сержант із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади ЗС РФ на початку повномасштабного вторгнення штурмував населені пункти Миколаївщини, а потім проводив там так звані "зачистки".

Під час рейдів Джабраїл Юсупов разом із трьома співслужбовцями з позивними "Алмаз", "Асхаб" та "Каха" викрадали мирних мешканців з приватних осель або прямо посеред вулиці. До людей застосовували численні тортури, щоб схилити їх до співпраці з окупантами. Пізніше Міноборони РФ нагородило Юсупова медаллю маршала Жукова "за бойові заслуги".

Після деокупації регіону на околиці села було виявлено тіла трьох місцевих жителів з численними переломами кісток та слідами вогнепальних поранень.

Яке покарання загрожує

Наразі окупанту заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для встановлення його місцеперебування та притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 8 листопада, у Малиновському районному суді м. Одеса винесли вирок херсонському колаборанту Сальдо. Його обвинувачували у державній зраді в умовах воєнного стану, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.