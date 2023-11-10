"Шукав хімічну зброю" — СБУ затримали одеського колаборанта

Інтерв'ю колаборанта з Одеси. Фото: скриншот з каналу Volodymyr Zolkin.

Затримали одесита, який шукав хімічну зброю на території Одещині. Чоловік ще з 2014 року підтримує країну-агресора.

Про це Новини.LIVE дізналися з інтерв'ю колаборанта на каналі Volodymyr Zolkin.

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"Там є хімічна та бактеріологічна зброя, яку я шукав зі своєю групою в Одесі", — зазначив колаборант під час розмови з Золкіним.

На питання працівника Служби безпеки України, чи знайшов колаборант те, що шукав, чоловік твердо відовів: "Не знайшов".

Нагадаємо, що в Малиновському районному суді м. Одеса винесли вирок херсонському колаборанту Сальдо. Його обвинувачували у державній зраді в умовах воєнного стану, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.

Також ми писали, що колаборант з Одеси, який отримав 13 років позбавлення волі, хоче виїхати до Росії. Чоловік у 2022 році передавав окупантам дані про розташування українських військових.