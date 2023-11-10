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Шукав хімічну зброю — СБУ затримали одеського колаборанта

10 листопада 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Шукав хімічну зброю" — СБУ затримали одеського колаборанта
Інтерв'ю колаборанта з Одеси. Фото: скриншот з каналу Volodymyr Zolkin.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Затримали одесита, який шукав хімічну зброю на території Одещині. Чоловік ще з 2014 року підтримує країну-агресора.

Про це Новини.LIVE дізналися з інтерв'ю колаборанта на каналі Volodymyr Zolkin. 

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"Там є хімічна та бактеріологічна зброя, яку я шукав зі своєю групою в Одесі", — зазначив колаборант під час розмови з Золкіним. 

На питання працівника Служби безпеки України, чи знайшов колаборант те, що шукав, чоловік твердо відовів: "Не знайшов".

Нагадаємо, що в Малиновському районному суді м. Одеса винесли вирок херсонському колаборанту Сальдо. Його обвинувачували у державній зраді в умовах воєнного стану, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.

Також ми писали, що колаборант з Одеси, який отримав 13 років позбавлення волі, хоче виїхати до Росії. Чоловік у 2022 році передавав окупантам дані про розташування українських військових. 

 

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