"Искал химическое оружие" — СБУ задержали одесского коллаборанта

Интервью коллаборанта из Одессы. Фото: скриншот

Задержан одессит, который искал химическое оружие на территории Одесщины. Муж еще с 2014 года поддерживает страну-агрессора.

Об этом Новини.LIVE узнали из интервью коллаборанта на канале Volodymyr Zolkin.

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"Там есть химическое и бактериологическое оружие, которое я искал со своей группой в Одессе", — сказал коллаборант во время разговора с Золкиным.

На вопрос работника Службы безопасности Украины, нашел ли коллаборант то, что искал, мужчина твердо ответил: "Не нашел".

Напомним, что в Малиновском районном суде Одессы вынесли приговор херсонскому коллаборанту Сальдо. Его обвиняли в государственной измене в условиях военного положения, оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификации ее участников.

Также мы писали, что коллаборант из Одессы, получивший 13 лет лишения свободы, хочет уехать в Россию. Мужчина в 2022 году передавал оккупантам данные о расположении украинских военных.