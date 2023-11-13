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Пытал гражданских на Николаевщине — СБУ сообщила о подозрении военному РФ

13 ноября 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пытал гражданских на Николаевщине — СБУ сообщила о подозрении военному РФ
Военный РФ Джабраил Юсупов. Фото: Следствие Инфо
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении боевику-садисту. Российский военный во время оккупации Николаевской области пытал местных жителей и принуждал к сотрудничеству с врагом.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По информации правоохранителей, российский сержант из 205 отдельной мотострелковой казацкой бригады ВС РФ в начале полномасштабного вторжения штурмовал населенные пункты Николаевщины, а затем проводил там так называемые "зачистки".

Во время рейдов Джабраил Юсупов вместе с тремя сослуживцами с позывными "Алмаз", "Асхаб" и "Каха" похищали мирных жителей из частных домов или прямо посреди улицы. К людям применяли многочисленные пытки, чтобы склонить их к сотрудничеству с оккупантами. Позже Минобороны РФ наградило Юсупова медалью маршала Жукова "за боевые заслуги".

После деоккупации региона на окраине села были обнаружены тела трех местных жителей с многочисленными переломами костей и следами огнестрельных ранений.

Какое наказание грозит

В настоящее время оккупанту заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождение и привлечению к ответственности за преступления против нашего государства. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 8 ноября, в Малиновском районном суде г. Одесса вынесли приговор херсонскому коллаборанту Сальдо. Его обвиняли в государственной измене в условиях военного положения, оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорифификации ее участников.

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