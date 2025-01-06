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Кава в Одесі найдорожча в Україні — хто ще у рейтингу

6 січня 2025 15:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі найдорожча кава в Україні
Жінка п'є каву. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

За підсумками минулого року філіжанка еспресо в Одесі коштувала найдорожче в Україні. Порівняно з показниками 2023 року вартість чашки кави зросла на 20%.

Про це свідчать дані дослідження платформи "Опендатабот".

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Ціни на каву

Чашка еспресо в Одеській області коштує у середньому 40 грн. Це найвищий показник серед регіонів України. Друге місце займає Львівщина (39 грн), третє — Волинь (37%). Найдешевша кава — у Хмельницькій та Сумській областях (по 28 грн за філіжанку).

Кава в Одесі найдорожча в Україні — хто ще у рейтингу - фото 1
Ціни на каву. Фото: Опендатабот

Зазначимо, що Одещина зберігає лідерство за ціною чашки кави вже другий рік поспіль. За підсумками 2023 року порція еспресо у регіоні середньому коштувала 36 грн. 

Індекс еспресо

Враховуючи, що еспресо — основна складова кожного кавового напою, від його вартості залежить ціна будь-якого пиття у кав'ярні. Дослідники відзначають, що індекс еспресо може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Зокрема, цей індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.  

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки коштує найдешевше та найдорожче сало в Україні. Також ми розповідали, у скільки обійдеться одеситам приготування популярного салату.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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