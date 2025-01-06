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Кофе в Одессе самый дорогой в Украине — кто еще в рейтинге

6 января 2025 15:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе самый дорогой кофе в Украине
Женщина пьет кофе. Фото: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

По итогам прошлого года чашка эспрессо в Одессе стоила дороже всего в Украине. По сравнению с показателями 2023 года стоимость чашки кофе выросла на 20%.

Об этом свидетельствуют данные исследования платформы Опендатабот".

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Цены на кофе

Чашка эспрессо в Одесской области стоит в среднем 40 грн. Это самый высокий показатель среди регионов Украины. Второе место занимает Львовщина (39 грн), третье — Волынь (37%). Самый дешевый кофе — в Хмельницкой и Сумской областях (по 28 грн за чашку).

Кофе в Одессе самый дорогой в Украине — кто еще в рейтинге - фото 1
Цены на кофе. Фото: Опендатабот

Отметим, что Одесская область сохраняет лидерство по цене чашки кофе уже второй год подряд. По итогам 2023 года порция эспрессо в регионе в среднем стоила 36 грн.

Индекс эспрессо

Учитывая, что эспрессо — основная составляющая каждого кофейного напитка, от его стоимости зависит цена любого питья в кофейне. Исследователи отмечают, что индекс эспрессо может быть полезным для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах. В частности, этот индикатор помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.

Напомним, мы сообщали, сколько стоит самое дешевое и самое дорогое сало в Украине. Также мы рассказывали, во сколько обойдется одесситам приготовление популярного салата.

Одесса кофе Одесская область Новости Одессы цены

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15:12 Порошенко сказала, в каком состоянии возвращают воинов с плена РФ

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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