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"Кава з освітою": в Одесі відбудеться акція на підтримку ЗСУ

17 вересня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відбудеться акція до Дня вчителя
Привітання з Днем вчителя. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі цьогоріч відбудеться акція на честь професійного свята освітян — Дня вчителя. На благодійному заході заплановані ярмарки та аукціони, кошти з яких підуть на допомогу військовим. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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За її словами, ця акція допоможе захисникам України, які тимчасово не в строю та знаходяться на реабілітації та у лікарнях.

"Ми хочемо, щоб наше професійне свято було корисним для Захисників. Щоб його святкували хлопці, які тимчасово не в строю. #ТеплаХвиля в одеських лікарнях - для них. Будуть варенички, будуть налисники, будуть солодкі смаколики", — написала Буйневич. 

Благодійні стікери для кави. Фото: Олена Буйневич
Немає опису світлини.
Патріотичні смаколики. Фото: Олена Буйневич

"Кава з освітою"

Також освітянка наголосила, що в міських кафе або біля шкіл та садочків проходитиме акція "Кава з освітою". Діти та дорослі матимуть змогу придбати смаколики та аксесуари, гроші з яких підуть на виготовлення зброї, яка зможе закрити південь України від атаки шахідами. 

"Ми прагнемо донести всьому світу, яких дітей і Воїнів виховала Одеса. Мій учень - мій герой, це про випускників одеських шкіл, які боронять Україну. Від одеських вчителів. Чекайте розповіді, фото і відео. Від  мене також", — зазначила директорка департаменту освіти.

Нагадаємо, батьки учнів одеських шкіл, які одночасно здобувають освіту в закордонній школі, скоро отримають можливість перевести своїх дітей на навчання до визначених закладів, що підтримують українознавчий компонент в навчальному процесі. Ця ініціатива створена з метою сприяти підтримці зв'язків учнів зі своєю батьківщиною та українською освітою.

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