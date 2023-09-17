В Одесі відбудеться акція до Дня вчителя

Привітання з Днем вчителя. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі цьогоріч відбудеться акція на честь професійного свята освітян — Дня вчителя. На благодійному заході заплановані ярмарки та аукціони, кошти з яких підуть на допомогу військовим.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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За її словами, ця акція допоможе захисникам України, які тимчасово не в строю та знаходяться на реабілітації та у лікарнях.

"Ми хочемо, щоб наше професійне свято було корисним для Захисників. Щоб його святкували хлопці, які тимчасово не в строю. #ТеплаХвиля в одеських лікарнях - для них. Будуть варенички, будуть налисники, будуть солодкі смаколики", — написала Буйневич.

Благодійні стікери для кави. Фото: Олена Буйневич

Патріотичні смаколики. Фото: Олена Буйневич

"Кава з освітою"

Також освітянка наголосила, що в міських кафе або біля шкіл та садочків проходитиме акція "Кава з освітою". Діти та дорослі матимуть змогу придбати смаколики та аксесуари, гроші з яких підуть на виготовлення зброї, яка зможе закрити південь України від атаки шахідами.

"Ми прагнемо донести всьому світу, яких дітей і Воїнів виховала Одеса. Мій учень - мій герой, це про випускників одеських шкіл, які боронять Україну. Від одеських вчителів. Чекайте розповіді, фото і відео. Від мене також", — зазначила директорка департаменту освіти.

Нагадаємо, батьки учнів одеських шкіл, які одночасно здобувають освіту в закордонній школі, скоро отримають можливість перевести своїх дітей на навчання до визначених закладів, що підтримують українознавчий компонент в навчальному процесі. Ця ініціатива створена з метою сприяти підтримці зв'язків учнів зі своєю батьківщиною та українською освітою.