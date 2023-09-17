В Одессе пройдет акция ко Дню учителя

Приветствие с Днем учителя. Фото иллюстративное: pixabay

В Одессе в этом году состоится акция в честь профессионального праздника педагогов — Дня учителя. На благотворительном мероприятии запланированы ярмарки и аукционы, средства которых пойдут на помощь военным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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По ее словам, эта акция поможет защитникам Украины, которые временно не в строю и находятся на реабилитации и в больницах.

"Мы хотим, чтобы наш профессиональный праздник был полезен Защитникам. Чтобы его праздновали ребята, которые временно не в строю. #ТеплаВолна в одесских больницах —для них. Будут варенички, будут налистники, будут сладкие вкусности", — написала Буйневич.

Благотворительные стикеры для кофе. Фото: Елена Буйневич

Патриотические вкусности. Фото: Елена Буйневич

"Кофе с образованием"

Также педагог подчеркнула, что в городских кафе или возле школ и садиков будет проходить акция "Кофе с образованием". Дети и взрослые смогут приобрести вкусности и аксессуары, деньги с которых пойдут на изготовление оружия, которое сможет закрыть юг Украины от атаки шахедами.

"Мы стремимся донести всему миру, каких детей и Воинов воспитала Одесса. Мой ученик — мой герой, это о выпускниках одесских школ, защищающих Украину. От одесских учителей ждите рассказы, фото и видео. От меня тоже", — отметила директор департамента образования.

Напомним, родители учеников одесских школ, одновременно получающих образование в зарубежной школе, скоро получат возможность перевести своих детей на обучение в определенные заведения, поддерживающие украиноведческий компонент в учебном процессе. Эта инициатива создана с целью содействия поддержанию связей учащихся со своим отечеством и украинским образованием.