Ціни на продукти харчування в Одесі

Продукти на продаж. Фото ілюстративне: Новини/LIVE

В інтернет-мережі з'явилося відео ціни в одному з одеських супермаркетів. Так у лютому можна без проблем купити кавун чи диню, ось тільки вартість на них трохи дивує. За невелику ягоду доведеться віддати 1490 грн. за кілограм, а за жовту диню за 1090 грн.

Про це ми дізналися з відео, опублікованого в соціальних мережах.

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Ціни у супермаркетах

На відео яке потрапило до мережі одесит розповідає та показує вартість продуктів в одному із супермаркетів. Ціни його, м'яко кажучи, шокували, окрім кавунів та динь, він також звернув увагу на спаржу по 422 гривні. Але найбільше його здивував цінник на креветки вагою 800 грам, майже 4 тисячі гривень і це за знижкою, інакше вони коштували б 5 тисяч. Додамо, середня зарплата одесита сьогодні, за даними work.ua — 22 тисячі гривень, а мінімальна — 7 тисяч 100 гривень.

Нагадаю, нещодавно ми писали про вартість газу для одеситів. А також про ціни на нерухомість.