Цены на продукты питания в Одессе

Продукты на продажу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В интернет-сети появилось видео цены в одном из одесских супермаркетов. Так, в феврале можно без проблем купить арбуз или дыню, вот только стоимость на них немного удивляет. За небольшую ягоду придется отдать 1490 грн за килограмм, а за желтую дыню за 1090 грн.

Об этом мы узнали из видео, опубликованного в социальных сетях.

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Цены в супермаркетах

На видео, которое попало в сеть, одессит рассказывает и показывает стоимость продуктов в одном из супермаркетов. Цены его, мягко говоря, шокировали, кроме арбузов и дынь, он также обратил внимание на спаржу по 422 гривны. Но больше всего его удивил ценник на креветки весом 800 грамм, почти 4 тысячи гривен и это по скидке, иначе они стоили бы 5 тысяч. Добавим, средняя зарплата одессита сегодня, по данным work.ua — 22 тысячи гривен, а минимальная — 7 тысяч 100 гривен.

Напомню, недавно мы писали о стоимости газа для одесситов, а также о ценах на недвижимость.