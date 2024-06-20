Одесит перевдягнувся у бабусі та хотів виїхати з України: ДПСУ

Одесита під виглядом бабусі затримали у потягу. Фото: скриншот

Винахідливий одесит вирішив втекти закордон, а для цього спочатку хотів дістатися Ужгороду потягом. Щоб його не розсекретили, чоловік переодягнувся у речі бабусі та навіть начепив парик, проте план не спрацював.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Подробиці індиденту

Одесит призовного віку хотів втекти, як пізніше сам визнав, у Словаччину. Для цього сів у потяг сполученням Київ — Ужгород, перевдягнувшись у пані поважного віку. Він мав на собі квітчасту хустку, окуляри, відповідне вбрання та взяв навіть картату сумку у вагон.

Однак навіть переодягнена, "бабуся" не змогла сховати свої чоловіки риси. Тож коли одесита попросили надати документи, то таких у нього не опинилось.

"Немає в мене документів", — відповіла "бабуся" під час перевірки.

Що загрожує

Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ та склали щодо нього адміністративно-процесуальні документи за ч.2 ст.204 КУпАП — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. За вчинене йому загрожує штраф до 13 600 гривень.

Інші спроби перетнути держкордон

Ми писали, що на Одещині прикордонники під час огляду транспорту викрили 41 чоловіка, які намагались незаконно потрапити закордон. Усі призовники переховувались у причепі вантажівки, що мала б везти зерно.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.