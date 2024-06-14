Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Призовники замість зерна — на Одещині зупинили фуру із 41 ухилянтом arrow

Призовники замість зерна — на Одещині зупинили фуру із 41 ухилянтом

14 червня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині у причепі фури викрили 41 ухилянта: деталі від ДПСУ
Прикордонники викрили ухилянтів. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині прикордонники під час огляду транспорту викрили 41 чоловіка, які намагались незаконно потрапити закордон. Усі призовники переховувались у причепі вантажівки, що мала б везти зерно.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

Читайте також:

Деталі схеми

Прикордонники Ізмаїльського загону зупинили вантажівку неподалік села Новосільське Ренійської громади. Водієм транспорту був мешканець Болградського району, який перевозив у причепі чоловіків віком від 18 до 60 років.

41 ухилянта викрили на Одещині
Усі порушники у спортивному залі. Фото: ДПСУ


Серед "пасажирів" були жителі з усієї України: з Одещини, Херсонщини, Київщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині. Усього у зерновозі вмістився 41 ухилянт.

Яке покарання

Щодо водія та одного з пасажирів подано повідомлення до Національної поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Максимальне покарання, згідно статті — дев'ять років ув'язнення.

Інші порушники отримали протоколи за ст. 204-1 КУпАП за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф до 13 600 гривень.

Інші спроби перетнути держкордон

Ми писали, що голова Одеської ОВА розповів про схеми ухилянтів під час перетину кордону. Тікаючи від мобілізації, вони переховуються у вантажівках, автобусах та навіть в автомобілях "швидкої". 

Раніше ми повідомляли, що в Одеській  області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

військовий призов
мобілізація
вантажівки
прикордонники
ухилянти
Одеса
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення