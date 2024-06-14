На Одещині у причепі фури викрили 41 ухилянта: деталі від ДПСУ

Прикордонники викрили ухилянтів. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники під час огляду транспорту викрили 41 чоловіка, які намагались незаконно потрапити закордон. Усі призовники переховувались у причепі вантажівки, що мала б везти зерно.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

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Деталі схеми

Прикордонники Ізмаїльського загону зупинили вантажівку неподалік села Новосільське Ренійської громади. Водієм транспорту був мешканець Болградського району, який перевозив у причепі чоловіків віком від 18 до 60 років.

Усі порушники у спортивному залі. Фото: ДПСУ



Серед "пасажирів" були жителі з усієї України: з Одещини, Херсонщини, Київщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині. Усього у зерновозі вмістився 41 ухилянт.

Яке покарання

Щодо водія та одного з пасажирів подано повідомлення до Національної поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Максимальне покарання, згідно статті — дев'ять років ув'язнення.

Інші порушники отримали протоколи за ст. 204-1 КУпАП за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф до 13 600 гривень.

Інші спроби перетнути держкордон

Ми писали, що голова Одеської ОВА розповів про схеми ухилянтів під час перетину кордону. Тікаючи від мобілізації, вони переховуються у вантажівках, автобусах та навіть в автомобілях "швидкої".

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.