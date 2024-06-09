Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Олег Кіпер розповів про схеми ухилянтів при незаконному перетині кордону на Одещині arrow

Олег Кіпер розповів про схеми ухилянтів при незаконному перетині кордону на Одещині

9 червня 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ухилянти все частіше тікають у так зване Придністров'я: чому
Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Ухилянти, тікаючи від мобілізації переховуються у вантажівках, автобусах та навіть в автомобілях "швидкої". Втікачі часто обирають для своїх "подорожей" Роздільнянський та Подільський райони, використовуючи маршрути через невизнане Придністров'я.

Про це під час пресконференції повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Чоловіки тікають в так зване ПМР

За словами голови ОВА, раніше чоловіки намагалися потрапити до Молдови, однак зараз вони стикаються з проблемами через відсутність відміток у паспортах.

"Ті, хто тікали до Молдови, тепер не можуть звідти виїхати, бо не мають відмітки у паспорті. Тому зараз утікачі їдуть до невизнаного Придністров'я, щоб потім виїхати до Молдови, отримати відмітку і знову виїхати в іншу країну", — сказав Олег Кіпер. 

Він додав, що багато з тих, кого затримують правоохоронці при спробі незаконно перетнути кордон, поповнюють фонд мобілізованих.

Випадки незаконної втечі на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Також ми повідомляли, що громадяни Молдови намагалися незаконно переправити 19-річного українця через державний кордон. Втеча не вдалась, і чоловіки були затримані прикордонниками Білгород-Дністровського загону.

кордон
ухилянти
Одеса
Олег Кіпер
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку