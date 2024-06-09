Ухилянти все частіше тікають у так зване Придністров'я: чому

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

Ухилянти, тікаючи від мобілізації переховуються у вантажівках, автобусах та навіть в автомобілях "швидкої". Втікачі часто обирають для своїх "подорожей" Роздільнянський та Подільський райони, використовуючи маршрути через невизнане Придністров'я.

Про це під час пресконференції повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Чоловіки тікають в так зване ПМР

За словами голови ОВА, раніше чоловіки намагалися потрапити до Молдови, однак зараз вони стикаються з проблемами через відсутність відміток у паспортах.

"Ті, хто тікали до Молдови, тепер не можуть звідти виїхати, бо не мають відмітки у паспорті. Тому зараз утікачі їдуть до невизнаного Придністров'я, щоб потім виїхати до Молдови, отримати відмітку і знову виїхати в іншу країну", — сказав Олег Кіпер.

Він додав, що багато з тих, кого затримують правоохоронці при спробі незаконно перетнути кордон, поповнюють фонд мобілізованих.

Випадки незаконної втечі на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Також ми повідомляли, що громадяни Молдови намагалися незаконно переправити 19-річного українця через державний кордон. Втеча не вдалась, і чоловіки були затримані прикордонниками Білгород-Дністровського загону.