Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Олег Кипер рассказал о схемах уклонистов при незаконном пересечении границы на Одесчине arrow

Олег Кипер рассказал о схемах уклонистов при незаконном пересечении границы на Одесчине

9 июня 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Уклонисты все чаще убегают в так называемое Приднестровье: почему
Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Уклонисты, убегая от мобилизации, скрываются в грузовиках, автобусах и даже в автомобилях "скорой". Беглецы часто выбирают для своих "путешествий" Раздельнянский и Подольский районы, используя маршруты через непризнанное Приднестровье.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Мужчины убегают в так называемое ПМР

По словам главы ОВА, ранее мужчины пытались попасть в Молдову, однако сейчас они сталкиваются с проблемами из-за отсутствия отметок в паспортах.

"Те, кто бежал в Молдову, теперь не могут оттуда уехать, потому что не имеют отметки в паспорте. Поэтому сейчас беглецы едут в непризнанное Приднестровье, чтобы потом выехать в Молдову, получить отметку и снова уехать в другую страну", — сказал Олег Кипер.

Он добавил, что многие из тех, кого задерживают правоохранители при попытке незаконно пересечь границу, пополняют фонд мобилизованных.

Случаи незаконного побега в Одесской области

Напомним, в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

Также мы сообщали, что граждане Молдовы пытались незаконно переправить 19-летнего украинца через государственную границу. Бегство не удалось, и мужчины были задержаны пограничниками Белгород-Днестровского отряда.

граница
уклонисты
Одесса
Олег Кипер
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку