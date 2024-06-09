Уклонисты все чаще убегают в так называемое Приднестровье: почему

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

Уклонисты, убегая от мобилизации, скрываются в грузовиках, автобусах и даже в автомобилях "скорой". Беглецы часто выбирают для своих "путешествий" Раздельнянский и Подольский районы, используя маршруты через непризнанное Приднестровье.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По словам главы ОВА, ранее мужчины пытались попасть в Молдову, однако сейчас они сталкиваются с проблемами из-за отсутствия отметок в паспортах.

"Те, кто бежал в Молдову, теперь не могут оттуда уехать, потому что не имеют отметки в паспорте. Поэтому сейчас беглецы едут в непризнанное Приднестровье, чтобы потом выехать в Молдову, получить отметку и снова уехать в другую страну", — сказал Олег Кипер.

Он добавил, что многие из тех, кого задерживают правоохранители при попытке незаконно пересечь границу, пополняют фонд мобилизованных.

Случаи незаконного побега в Одесской области

Напомним, в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

Также мы сообщали, что граждане Молдовы пытались незаконно переправить 19-летнего украинца через государственную границу. Бегство не удалось, и мужчины были задержаны пограничниками Белгород-Днестровского отряда.