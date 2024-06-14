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Призывники вместо зерна — на Одесчине остановили фуру с 41 уклонистом

14 июня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На Одесчине в прицепе фуры разоблачили 41 уклониста: детали от ГПСУ
Пограничники разоблачили уклонистов. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области пограничники во время осмотра транспорта разоблачили 41 человека, пытавшихся незаконно попасть за границу. Все призывники прятались в прицепе грузовика, который должен был везти зерно.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

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Детали схемы

Пограничники Измаильского отряда остановили грузовик у села Новосельское Ренийской громады. Водителем транспорта был житель Болградского района, который перевозил в прицепе мужчин от 18 до 60 лет.

41 ухилянта разоблачили в Одесской области
Все нарушители в спортивном зале. Фото: ГПСУ


Среди "пассажиров" были жители со всей Украины: из Одесчины, Херсонщины, Киевщины, Луганщины, Донецкой области, Запорожья, Харьковщины, Кировоградщины, Черниговщины, Житомирщины, Черкасчины и Волыни. Всего в зерновозе уместился 41 уклонист.

Какое наказание

В отношении водителя и одного из пассажиров подано сообщение в Национальную полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Максимальное наказание, согласно статье, — девять лет заключения.

Остальные нарушители получили протоколы по ст. 204-1 КУоАП за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Им грозит штраф до 13 600 гривен.

Другие попытки пересечь госграницу

Мы писали, что глава Одесской ОВА рассказал о схемах уклонистов во время пересечения границы. Убегая от мобилизации, они прячутся в грузовиках, автобусах и даже в автомобилях "скорой".

Ранее мы сообщали, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

военный призыв
мобилизация
грузовики
пограничники
уклонисты
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