Одессит переоделся в бабушку и хотел уехать из Украины: ГПСУ

Сказочный волк по-одесски — призывник в костюме бабушки пытался остаться незамеченным
Изобретательный одессит решил скрыться за границу, а для этого сначала хотел добраться до Ужгорода поездом. Чтобы его не рассекретили, мужчина переоделся в вещи бабушки и даже надел парик, однако план не сработал.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Подробности индидента
Одессит призывного возраста хотел убежать, как позже сам признался, в Словакию. Для этого сел в поезд сообщением Киев — Ужгород, переодевшись в даму почтенного возраста. Он имел на себе цветастый платок, очки, подходящий наряд и взял даже клетчатую сумку в вагон.
Однако даже переодетая, "бабушка" не смогла скрыть свои мужчские черты. Так что когда одессита попросили предоставить документы, то таких у него не оказалось.
"Нет у меня документов" , — ответила "бабушка" во время проверки.
Что угрожает
Мужчину доставили в пограничное подразделение и составили по нему административно-процессуальные документы по ч.2 ст.204 КУоАП — незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. За совершенное ему грозит штраф до 13 600 гривен.
Другие попытки пересечь госграницу
Мы писали, что в Одесской области пограничники во время осмотра транспорта разоблачили 41 человека, пытавшихся незаконно попасть за границу. Все призывники прятались в прицепе грузовика, который должен был везти зерно.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.
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