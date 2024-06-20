Одессит переоделся в бабушку и хотел уехать из Украины: ГПСУ

Одессита под видом бабушки задержали в поезде. Фото: скриншот

Изобретательный одессит решил скрыться за границу, а для этого сначала хотел добраться до Ужгорода поездом. Чтобы его не рассекретили, мужчина переоделся в вещи бабушки и даже надел парик, однако план не сработал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Подробности индидента

Одессит призывного возраста хотел убежать, как позже сам признался, в Словакию. Для этого сел в поезд сообщением Киев — Ужгород, переодевшись в даму почтенного возраста. Он имел на себе цветастый платок, очки, подходящий наряд и взял даже клетчатую сумку в вагон.

Однако даже переодетая, "бабушка" не смогла скрыть свои мужчские черты. Так что когда одессита попросили предоставить документы, то таких у него не оказалось.

"Нет у меня документов" , — ответила "бабушка" во время проверки.

Что угрожает

Мужчину доставили в пограничное подразделение и составили по нему административно-процессуальные документы по ч.2 ст.204 КУоАП — незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. За совершенное ему грозит штраф до 13 600 гривен.

Другие попытки пересечь госграницу

Мы писали, что в Одесской области пограничники во время осмотра транспорта разоблачили 41 человека, пытавшихся незаконно попасть за границу. Все призывники прятались в прицепе грузовика, который должен был везти зерно.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.