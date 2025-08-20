На Одещині заборонили виловлювати кефаль - що відбувається та які штрафи

Кефаль біля моря. Фото: delvaneo

У Чорному морі та ряді водойм Одещини, починаючи з сьогодні, 20 серпня по 10 вересня вводять заборону на вилов кефалі. За порушення цієї вимоги можуть накласти великі штрафи.

Про це Новини.LIVE дізналися з наказу Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм в Одеській області.

Заборона на вилов

У Чорному морі та причорноморських лиманах діятиме заборона на промисловий і любительський вилов азово-чорноморських кефалей. Це пов'язано із періодом їх масового нересту.

Заборона діятиме з 20 серпня по 10 вересня 2025 року. Вона розповсюджується на наступні водойми:

Чорне море;

Тилігульський лиман;

Шаболатський (Будацький) лиман;

Сухий лиман.

"Одеський рибоохоронний патруль закликає рибалок дотримуватися встановлених правил та сприяти збереженню водних біоресурсів. У разі виявлення порушень просимо невідкладно повідомляти за телефоном "гарячої лінії": (098) 798-47-93",— йдеться у повідомленні Одеського рибохоронного патруля.

Наказ про заборону. Фото: скріншот наказу Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм в Одеській області

Додамо, за незаконний вилов однієї особини кефалі передбачені значні штрафи за кожну особину: 1887 грн за лобаня, 1683 грн за сингіля, та 1649 грн за гостроноса.

