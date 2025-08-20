Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кефаль під захистом — на Одещині запровадили заборону на лов риби

Кефаль під захистом — на Одещині запровадили заборону на лов риби

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 12:47
На Одещині заборонили виловлювати кефаль - що відбувається та які штрафи
Кефаль біля моря. Фото: delvaneo

У Чорному морі та ряді водойм Одещини, починаючи з сьогодні, 20 серпня по 10 вересня вводять заборону на вилов кефалі. За порушення цієї вимоги можуть накласти великі штрафи.

Про це Новини.LIVE дізналися з наказу Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Заборона на вилов

У Чорному морі та причорноморських лиманах діятиме заборона на промисловий і любительський вилов азово-чорноморських кефалей. Це пов'язано із періодом їх масового нересту.

Заборона діятиме з  20 серпня по 10 вересня 2025 року. Вона розповсюджується на наступні водойми:

  • Чорне море;
  • Тилігульський лиман;
  • Шаболатський (Будацький) лиман;
  • Сухий лиман.

"Одеський рибоохоронний патруль закликає рибалок дотримуватися встановлених правил та сприяти збереженню водних біоресурсів. У разі виявлення порушень просимо невідкладно повідомляти за телефоном "гарячої лінії": (098) 798-47-93",— йдеться у повідомленні Одеського рибохоронного патруля.

None - фото 1
Наказ про заборону. Фото: скріншот наказу Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм в Одеській області

Додамо, за незаконний вилов однієї особини кефалі передбачені значні штрафи за кожну особину: 1887 грн за лобаня, 1683 грн за сингіля, та 1649 грн за гостроноса.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про американських крабів, які захоплюють узбережжі біля Одещини. А також про те, яким чином смачно засолити рибу.

Одеса Одеська область Новини Одеси заборона риба
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації