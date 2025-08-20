Житель Одесской области создал финансовую пирамиду и обманул граждан на миллионы

Обыск у фигурантов. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области со своими сообщницами создал финансовую пирамиду, благодаря которой обманул 94 граждан на почти 26 миллионов гривен. Однако дельцов разоблачили на мошенничестве, теперь им грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

Главным в мошенническом бизнесе оказался 28-летний житель Березовщины. К "сотрудничеству" он привлек знакомых односельчанок в возрасте 55 и 23 лет и 61-летнюю одесситку.

Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием "VinEco", которую впоследствии изменили на "Vinex Тгаԁе". Она якобы занималась различными видами деятельности, главная из которых — инвестиционная.

Фигуранты убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещали высокие проценты, возврат средств в любое время и бонусы за привлечение новых вкладчиков. Несуществующую финансовую компанию популяризировали через социальные сети, мессенджеры, веб-ресурсы и личные встречи с людьми. На начальных этапах даже выплачивали отдельным вкладчикам небольшие суммы за счет средств других обманутых.

Деньги вкладчиков. Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские установили 94 потерпевших, которые попали в ловушку мошенников, вложившись в финансовую пирамиду. Общие убытки составляют 25 млн 742 тыс. грн. Средства поступали на электронные кошельки злоумышленников и распределялись между ними. Кроме того, правоохранители обнаружили, что организатор сделки незаконно добытые деньги вводил в финансовый оборот. В частности, он покупал имущество, среди которого 5 земельных участков и 25 автомобилей, часть которых сдавал в аренду. В общем фигурант легализовал 61 млн грн.

Полицейские провели ряд обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли компьютерную технику, документацию, мобильные телефоны, автомобили, наличные и другое имущество.

Изъятие средств. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничество, совершенное организованной группой, в крупных и особо крупных размерах). А мужчине — еще и по ч. 3 ст. 209 УКУ (легализация доходов, полученных преступным путем). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

