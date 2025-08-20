Житель Одещини створив фінансову піраміду та ошукав громадян на мільйони

Обшук у фігурантів. Фото: Національна поліція України

Житель Одещини зі своїми спільницями створив фінансову піраміду, завдяки якій ошукав 94 громадян на майже 26 мільйонів гривень. Однак ділків викрили на шахрайстві, тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Головним у шахрайському бізнесі вияявився 28-річний житель Березівщини. До "співпраці" він залучив знайомих односельчанок віком 55 та 23 років і 61-річну одеситку.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою "VinEco", яку згодом змінили на "Vinex Тrade". Вона нібито займалася різними видами діяльності, головна з яких – інвестиційна.

Фігуранти переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяли високі відсотки, повернення коштів у будь-який час та бонуси за залучення нових вкладників. Неіснуючу фінансову компанію популяризували через соціальні мережі, месенджери, вебресурси та особисті зустрічі з людьми. На початкових етапах навіть виплачували окремим вкладникам невеликі суми за рахунок коштів інших ошуканих.

Гроші вкладників. Фото: Національна поліція України

Поліцейські встановили 94 потерпілих, які потрапили у пастку шахраїв, вклавшись у фінансову піраміду. Загальні збитки становлять 25 млн 742 тис. грн. Кошти надходили на електронні гаманці зловмисників і розподілялися між ними. Крім того, правоохоронці виявили, що організатор оборудки незаконно здобуті гроші вводив у фінансовий обіг. Зокрема, він купував майно, серед якого 5 земельних ділянок та 25 автомобілів, частину яких здавав в оренду. Загалом фігурант легалізував 61 млн грн.

Поліцейські провели низку обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, документацію, мобільні телефони, автівки, готівку та інше майно.

Вилучення коштів. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене організованою групою, у великих та особливо великих розмірах). А чоловіку – ще й за ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику. шахраїв, які збирали гроші від імені очільника Одеської ОВА.