Главная Одесса Кефаль под защитой — на Одесчине ввели запрет на ловлю рыбы

Кефаль под защитой — на Одесчине ввели запрет на ловлю рыбы

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 12:47
В Одесской области запретили вылавливать кефаль - что происходит и какие штрафы
Кефаль у моря. Фото: delvaneo

В Черном море и ряде водоемов Одесской области, начиная с сегодняшнего дня, 20 августа по 10 сентября вводят запрет на вылов кефали. За нарушение этого требования могут наложить большие штрафы.

Об этом Новини.LIVE узнали из приказа Управления Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Одесской области.

Читайте также:

Запрет на вылов

В Черном море и причерноморских лиманах будет действовать запрет на промышленный и любительский вылов азово-черноморских кефалей. Это связано с периодом их массового нереста.

Запрет будет действовать с 20 августа по 10 сентября 2025 года. Он распространяется на следующие водоемы:

  • Черное море;
  • Тилигульский лиман;
  • Шаболатский (Будакский) лиман;
  • Сухой лиман.

"Одесский рыбоохранный патруль призывает рыбаков соблюдать установленные правила и способствовать сохранению водных биоресурсов. В случае выявления нарушений просим безотлагательно сообщать по телефону "горячей линии": (098) 798-47-93",— говорится в сообщении Одесского рыбоохранного патруля.

None - фото 1
Приказ о запрете. Фото: скриншот приказа Управления Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Одесской области

Добавим, за незаконный вылов одной особи кефали предусмотрены значительные штрафы за каждую особь: 1887 грн за лобаня, 1683 грн за сингиля, и 1649 грн за остроноса.

Напомним, недавно мы писали об американских крабах, которые захватывают побережье возле Одесской области. А также о том, каким образом вкусно засолить рыбу.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
