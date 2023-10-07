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Керченський міст буде ліквідовано, але на це потрібен час, — Братчук

7 жовтня 2023 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Керченський міст буде ліквідовано, але на це потрібен час, — Братчук
Керченський міст. Фото: flickr
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Щоб зруйнувати Керченський міст та перекрити цей шлях постачання російської зброї на фронт — Збройним силам України потрібно більше часу. Але те, що він буде ліквідований, сумнівів ні в кого немає.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Робота збройних сил та спецпідрозділів усе ще триває у відношенні цього транспортного коридору. Але сьогодні логістика перервана. Важко сказати, як це сильно вплинуло на ситуацію на фронті, адже ворог швидко підсилюється через усі доступні транспортні коридори, які є у нього", — підкреслив Братчук.

Речник вважає, що міст буде ліквідовано, але це потребує ретельної та тривалої підготовки.

"Думаю, що той момент, коли окупанти намагатимуться пересуватися не лише на територію Російської Федерації, а й у тимчасово окупований Крим, стане ключовим для ліквідації мосту. Це відбудеться вчасно, адже такі операції потребують серйозної підготовки", — додав Братчук.

Також він зауважив, що військові успішно використовують українську "бавовну" на території окупованого Криму.

"Сигнал повітряної тривоги часто лунає в Криму з боку ворога, щось вони там обстрілюють, атакують — це окрема тема. Українська "бавовна" виявляється на території Криму досить часто і вже приносить результати", — підбив підсумок Сергій Братчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни продовжують переміщувати бойові кораблі до Новоросійська. Наразі ракетоносії на Кримському півострові перебувають у бухтах Севастополя, звідки логістично важко швидко перекинути флот. Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.
 

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