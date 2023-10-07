Керченский мост будет ликвидирован, но на это нужно время, — Братчук

Керченский мост. Фото: flickr

Чтобы разрушить Керченский мост и перекрыть этот путь снабжения российского оружия на фронт — Вооруженным силам Украины нужно больше времени. Но то, что он будет ликвидирован, сомнений ни у кого не вызывает.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Работа вооруженных сил и спецподразделений все еще продолжается в отношении этого транспортного коридора. Но сегодня логистика прервана. Трудно сказать, как это сильно повлияло на ситуацию на фронте, ведь враг быстро усиливается через имеющиеся у него доступные транспортные коридоры", — подчеркнул Братчук.

Спикер считает, что мост будет ликвидирован, но это требует тщательной и длительной подготовки.

"Думаю, что тот момент, когда оккупанты будут пытаться передвигаться не только на территорию Российской Федерации, но и во временно оккупированный Крым, станет ключевым для ликвидации моста. Это произойдет вовремя, ведь такие операции нуждаются в серьезной подготовке", — добавил Братчук.

Также он отметил, что военные успешно используют украинский "хлопок" на территории оккупированного Крыма.

"Сигнал воздушной тревоги часто раздается в Крыму со стороны врага, что-то они там обстреливают, атакуют — это отдельная тема. Украинский "хлопок" оказывается на территории Крыма довольно часто и уже приносит результаты", — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, ранее мы писали, что россияне продолжают перемещать боевые корабли в Новороссийск. В настоящее время ракетоносители на Крымском полуострове находятся в бухтах Севастополя, откуда логистически трудно быстро перекинуть флот. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.