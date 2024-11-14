В одеському шпиталі ветеранів відповіли на заяву військового медика щодо якості харчування

Військовий несе їжу. Фото: ілюстративне/соцмережі

В одеському шпиталі ветеранів дотримуються всі норми харчування пацієнтів і наявні всі необхідні продукти. Скарг на якість їжі не надходило.

Про це повідомили у "Багатопрофільному шпиталі ветеранів" Одеської облради у четвер, 14 листопада.

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Повідомлення шпиталю. Фото: скриншот

Що заявили у шпиталі

У закладі зазначили, що станом на 14 листопада середня добова вартість харчування одного пацієнта становить 137 грн.

"Адміністрація контролює, аби харчування відповідало необхідним нормам калоражу та переліку продуктів. Під час повномасштабної війни постачання харчових продуктів здійснюється з різних джерел", — йдеться у повідомленні.

Обід в одеському шпиталі. Фото: Багатопрофільний шпиталь ветеранів

У шпиталі зауважили, що пацієнти отримують повноцінний раціон завдяки підтримці Одеської ОВА та благодійних фондів. Також очікують запровадження порядку відшкодування витрат на харчування військових з боку Міністерства оборони.

"Наразі заклад робить усе можливе для забезпечення належної якості харчування та медичної допомоги, використовуючи наявні ресурси. Скарг від пацієнтів на якість харчування не надходило", — говорять у лікарні.

У шпиталі наголосили, що інформація про відсутність у раціоні пацієнтів м’яса, фруктів та овочів не відповідає дійсності.

Що казав військовий

Зазначимо, що шпиталь оприлюднив повідомлення після того, як бойовий медик Петро Конопля заявив, що ситуація з харчуванням поранених військових на Одещині не покращилася, а подекуди стала гіршою.

Нагадаємо, наприкінці серпня Петро Конопля показав жахливі умови в психлікарні на Одещині, де лікують військових. Він поскаржився на неякісну їжу та плісняву на стінах палат. Чоловік оголосив голодування. У справу втрутилися Міністерство охорони здоров’я, Одеська ОВА і Уповноважений з прав людини.