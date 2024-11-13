Скандал з харчуванням в одеській психлікарні — нічого не змінилося

Бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти Петро Конопля Фото: Новини.LIVE

Декілька місяців тому бойовий медик Петро Конопля жорстко розкритикував умови лікування та харчування в Одеській обласній психлікарні. Тепер, за його словами, ситуація не тільки не покращилася, а подекуди навіть погіршилася.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів сам Петро Конопля.

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Пост Петра Коноплі. Фото: скриншот

Ніяких результатів

За словами медика, всі його зусилля змінити ситуацію, звертаючись до громадськості та влади, виявилися марними. Тепер він обіцяє діяти "по-поганому".

"Ситуації не виправились, а в окремих місцях навіть погіршились. Відкотився, перегрупувався, обдумав план дій і йду по ваші горлянки, с...и. Не хотіли по-хорошому, буде по дуже поганому", — написав Петро Конопля.

З чого все почалося

Нагадаємо, наприкінці серпня Петро Конопля показав жахливі умови в психлікарні на Одещині, де лікують військових. Він поскаржився на неякісну їжу та плісняву на стінах палат. Чоловік оголосив голодування. У справу втрутилися Міністерство охорони здоров’я, Одеська ОВА і Уповноважений з прав людини. Завдяки волонтерській підтримці заклад отримав необхідні продукти, що дозволило розширити раціон.

Про умови у лікарні та своє голодування Петро Конопля докладно розповів у інтерв'ю Новини.LIVE.