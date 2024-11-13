Скандал с питанием в одесской психбольнице — ничего не изменилось

Боевой медик 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля Фото: Новини.LIVE

Несколько месяцев назад боевой медик Петр Конопля подверг жесткой критике условия лечения и питания в Одесской областной психбольнице. Теперь, по его словам, ситуация не только не улучшилась, но даже местами ухудшилась.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал сам Петр Конопля.

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Пост Петра Конопли. Фото: скриншот

Никаких результатов

По словам медика, все его усилия изменить ситуацию, обращаясь к общественности и власти, оказались тщетными.

"Ситуации не исправились, а в отдельных местах даже ухудшились. Откатился, перегруппировался, обдумал план действий и иду за вашими глотками с...и, не хотели по-хорошему, будет по очень плохому", — написал Петр Конопля.

С чего все началось

Напомним, в конце августа Петр Конопля показал ужасные условия в психбольнице в Одесской области, где лечат военных. он пожаловался на некачественную еду и плесень на стенах палат. Мужчина объявил голодовку. В дело вмешались Министерство здравоохранения, Одесская ОВА и Уполномоченный по правам человека. Благодаря волонтерской поддержке заведение получило необходимые продукты, что позволило расширить рацион.

Об условиях в больнице и своей голодовке Петр Конопля подробно рассказал в интервью Новости.LIVE.