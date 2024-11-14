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Питание в одесских больницах — в госпитале ответили военному

14 ноября 2024 19:07
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В одесском госпитале ветеранов ответили на заявление военного медика по качеству питания
Военный несет еду. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В одесском госпитале ветеранов соблюдают все нормы питания пациентов и имеются все необходимые продукты. Жалоб на качество еды не поступало.

Об этом сообщили в "Многопрофильном госпитале ветеранов" Одесского облсовета в четверг, 14 ноября.

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Питание в одесских больницах — в госпитале ответили военному - фото 1
Сообщение госпиталя. Фото: скриншот

Что заявили в госпитале

В заведении отметили, что на 14 ноября средняя суточная стоимость питания одного пациента составляет 137 грн.

"Администрация контролирует, чтобы питание отвечало необходимым нормам калоража и перечня продуктов. Во время полномасштабной войны поставки пищевых продуктов осуществляется из разных источников", — говорится в сообщении.

Питание в одесских больницах — в госпитале ответили военному - фото 2
Обед в одесском госпитале Фото: Многопрофильный госпиталь ветеранов

В госпитале отметили, что пациенты получают полноценный рацион благодаря поддержке Одесской ОВА и благотворительных фондов. Также ожидается введение порядка возмещения расходов на питание военных со стороны Министерства обороны.

"Сейчас заведение делает все возможное для обеспечения надлежащего качества питания и медицинской помощи, используя имеющиеся ресурсы. Жалоб от пациентов на качество питания не поступало", — говорят в больнице.

В госпитале отметили, что информация об отсутствии в рационе пациентов мяса, фруктов и овощей не соответствует действительности.

Что говорил военный

Отметим, что госпиталь обнародовал сообщения после того, как боевой медик Петр Конопля заявил, что ситуация с питанием раненых военных в Одесской области не улучшилась, а кое-где стала хуже.

Напомним, в конце августа Петр Конопля показал ужасающие условия в психбольнице на Одесчине, где лечат военных. Он пожаловался на некачественную пищу и плесень на стенах палат. Мужчина объявил голодовку. В дело вмешались Министерство здравоохранения, Одесская ОВА и Уполномоченный по правам человека.

Одесса питание больницы Одесская область Новости Одессы реабилитация

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