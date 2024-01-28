Холод не лякає — одесити вийшли сьогодні на прогулянку до Чорного моря

Одесити годують чайок. Фото: Новини.LIVE

Попри холодну погоду, одесити не втрачають свого ентузіазму та любові до Чорного моря. Багато містян вирушили сьогодні на узбережжя, щоб насолодитися свіжим повітрям, красою природи та різноманітними активностями.

Кореспонденти Новини.LIVE прогулялися узбережжям Чорного моря та зафіксували відпочинок одеситів.

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Відпочинок біля моря

Температура повітря на дворі менш як п'ять градусів та поривчастий вітер, але одеситів це не лякає. Містяни вийшли на узбережжя, щоб насолодитися свіжим повітрям та відпочити від буденних турбот.

Жінка з дитиною біля моря. Фото: Новини.LIVE

Прогулянки на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Хтось годує чайок, хтось з дітьми будує замки з піску, натхненно творячи дивовижні маленькі фортеці, які втілюють дитячі мрії. Серед відпочивальників є й сміливці, які пірнають у воду. Кожен знаходить свій спосіб релаксації та відпочинку на березі Чорного моря.

Жінка пірнала у воду. Фото: Новини.LIVE

Дитина будує замок із піска. Фото: Новини.LIVE

Інші просто вдихають свіже морське повітря, насолоджуючись спокоєм та красою природи. Дехто навіть влаштовує фотосесії.

Люди фотографуються. Фото: Новини.LIVE

Люди дивляться на чайок. Фото: Новини.LIVE

До слова, навіть у холодні зимові дні одеська набережна залишається місцем, де можна насолоджуватися атмосферою моря та приємними прогулянками. Містяни придбавши гарячі напої з задоволенням насолоджувалися кавовим ароматом на березі моря.

Дитина грається у піску. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День затвердження Державного прапора. Одеські "моржі" — любителі зимового плавання — вирішили вшанувати це свято оригінальним способом. Вони влаштували заплив зі стягами у Чорному морі.