Холод не лякає — одесити вийшли сьогодні на прогулянку до Чорного моря
Попри холодну погоду, одесити не втрачають свого ентузіазму та любові до Чорного моря. Багато містян вирушили сьогодні на узбережжя, щоб насолодитися свіжим повітрям, красою природи та різноманітними активностями.
Кореспонденти Новини.LIVE прогулялися узбережжям Чорного моря та зафіксували відпочинок одеситів.
Відпочинок біля моря
Температура повітря на дворі менш як п'ять градусів та поривчастий вітер, але одеситів це не лякає. Містяни вийшли на узбережжя, щоб насолодитися свіжим повітрям та відпочити від буденних турбот.
Хтось годує чайок, хтось з дітьми будує замки з піску, натхненно творячи дивовижні маленькі фортеці, які втілюють дитячі мрії. Серед відпочивальників є й сміливці, які пірнають у воду. Кожен знаходить свій спосіб релаксації та відпочинку на березі Чорного моря.
Інші просто вдихають свіже морське повітря, насолоджуючись спокоєм та красою природи. Дехто навіть влаштовує фотосесії.
До слова, навіть у холодні зимові дні одеська набережна залишається місцем, де можна насолоджуватися атмосферою моря та приємними прогулянками. Містяни придбавши гарячі напої з задоволенням насолоджувалися кавовим ароматом на березі моря.
Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День затвердження Державного прапора. Одеські "моржі" — любителі зимового плавання — вирішили вшанувати це свято оригінальним способом. Вони влаштували заплив зі стягами у Чорному морі.
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