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Холод не пугает – одесситы вышли сегодня на прогулку к Черному морю

28 января 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Холод не пугает – одесситы вышли сегодня на прогулку к Черному морю
Одесситы кормят чаек. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Несмотря на холодную погоду, одесситы не теряют своего энтузиазма и любви к Черному морю. Многие горожане отправились сегодня на побережье, чтобы насладиться свежим воздухом, красотой природы и разнообразными активностями.

Корреспонденты Новини.LIVE прогулялись по побережью Черного моря и зафиксировали отдых одесситов.

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Отдых у моря

Температура воздуха на дворе менее пяти градусов и порывистый ветер, но одесситов это не пугает. Горожане вышли на побережье, чтобы насладиться свежим воздухом и отдохнуть от будничных хлопот.

Женщина с ребенком у моря. Фото: Новини.LIVE
Прогулки на пляже. Фото: Новини.LIVE

Кто кормит чаек, кто с детьми строит замки из песка, вдохновенно творя удивительные маленькие крепости, воплощающие детские мечты. Среди отдыхающих есть и храбрецы, которые ныряют в воду. Каждый находит свой способ отдыха и релаксации на берегу Черного моря.

Женщина ныряла в воду. ФотоФото: Новини.LIVE
Ребенок строит замок из песка. Фото: Новини.LIVE

Остальные просто вдыхают свежий морской воздух, наслаждаясь спокойствием и красотой природы. Некоторые даже устраивают фотосессии.

Люди фотографируются. Фото: Новини.LIVE
Люди, глядя на чаек. Фото: Новини.LIVE

К слову, даже в холодные зимние дни набережная остается местом, где можно наслаждаться атмосферой моря и приятными прогулками. Горожане, приобретя горячие напитки, с удовольствием наслаждались кофейным ароматом на берегу моря.

Ребенок играет в песке. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня Украина отмечает День утверждения Государственного флага. Одесские "моржи" — любители зимнего плавания — решили почтить этот праздник оригинальным способом. Они устроили заплыв с флагами в Черном море.

Одесса
Черное море
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