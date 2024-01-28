Холод не пугает – одесситы вышли сегодня на прогулку к Черному морю
Несмотря на холодную погоду, одесситы не теряют своего энтузиазма и любви к Черному морю. Многие горожане отправились сегодня на побережье, чтобы насладиться свежим воздухом, красотой природы и разнообразными активностями.
Корреспонденты Новини.LIVE прогулялись по побережью Черного моря и зафиксировали отдых одесситов.
Отдых у моря
Температура воздуха на дворе менее пяти градусов и порывистый ветер, но одесситов это не пугает. Горожане вышли на побережье, чтобы насладиться свежим воздухом и отдохнуть от будничных хлопот.
Кто кормит чаек, кто с детьми строит замки из песка, вдохновенно творя удивительные маленькие крепости, воплощающие детские мечты. Среди отдыхающих есть и храбрецы, которые ныряют в воду. Каждый находит свой способ отдыха и релаксации на берегу Черного моря.
Остальные просто вдыхают свежий морской воздух, наслаждаясь спокойствием и красотой природы. Некоторые даже устраивают фотосессии.
К слову, даже в холодные зимние дни набережная остается местом, где можно наслаждаться атмосферой моря и приятными прогулками. Горожане, приобретя горячие напитки, с удовольствием наслаждались кофейным ароматом на берегу моря.
Напомним, сегодня Украина отмечает День утверждения Государственного флага. Одесские "моржи" — любители зимнего плавания — решили почтить этот праздник оригинальным способом. Они устроили заплыв с флагами в Черном море.
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