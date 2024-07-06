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Хотіли оточити Одеську область — командувач ВМС України про плани окупантів

6 липня 2024 15:18
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Оточити та висадити десант: Олексій Неїжпапа про плани росіян на Одесу
Карта наступу на Одеську область. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На початку повномасштабного вторгнення, російські загарбники планували оточити Одеську область та взяти у "кільце". Та українські військові успішно зірвали плани окупантів завдяки ефективній обороні в Миколаївській області та на узбережжі Чорного моря.

Про це в інтерв’ю Наталії Мосейчук заявив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа.

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"Росіяни хотіли захопити Миколаїв, обійти Одесу з півночі та захопити Одеську область у "кільце", після чого висадити десант", — заявив військовий. 

Він додав, що ці плани зазнали краху завдяки діям 80-ї бригади десантно-штурмових військ, які зупинили російський десант під Вознесенськом. 

Окрім цього, за словами командувача російські війська здійснили демонстраційні дії біля українських берегів, сформувавши угруповання десантних кораблів, готових висадити повний бригадний комплект морської піхоти з усіма підрозділами, кораблями вогневої підтримки та забезпечення. 

"До цієї групи також входили сили ізоляції району, які мали на меті не допустити кораблі НАТО в зону бойових дій, а також тактична група, що здійснювала удари крилатими ракетами "Калібр" по всій території України", — сказав Олексій Неїжпапа.

Проте, російські десантні кораблі так і не змогли наблизитися до берега. На той час оборону тримали 35-та бригада морської піхоти та 28-ма бригада оперативного командування "Південь". 

Нагадаємо, 1 липня в Стамбулі стартувала спільна місія Румунії, Болгарії та Туреччини з розмінування Чорного моря. Ця місія спрямована на безпеку судноплавства та зменшення ризиків під час експорту продукції акваторією.

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