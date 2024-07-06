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Хотели окружить Одесскую область — командующий ВМС Украины о планах оккупантов

6 июля 2024 15:18
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Окружить и высадить десант: Алексей Неижпапа о планах россиян на Одессу
Карта наступления в Одесскую область. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В начале полномасштабного вторжения, российские захватчики планировали оцепить Одесскую область и взять в "кольцо". Но украинские военные успешно сорвали планы оккупантов благодаря эффективной обороне в Николаевской области и на побережье Черного моря.

Об этом в интервью Наталии Мосейчук заявил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа.

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"Россияне хотели захватить Николаев, обойти Одессу с севера и захватить Одесскую область в "кольцо", после чего взорвать десант", — заявил военный.

Он добавил, что эти планы потерпели крах благодаря действиям 80-й бригады десантно-штурмовых войск, которые остановили российский десант под Вознесенском.

Кроме этого, по словам командующего, российские войска совершили демонстрационные действия у украинских берегов, сформировав группировку десантных кораблей, готовых высадить полный бригадный комплект морской пехоты со всеми подразделениями, кораблями огневой поддержки и обеспечения.

"В эту группу также входили силы изоляции района, которые не должны были допустить корабли НАТО в зону боевых действий, а также тактическая группа, она совершала удары крылатыми ракетами "Калибр" по всей территории Украины", — сказал Алексей Неижпапа.

Однако российские десантные корабли так и не смогли приблизиться к берегу. В то время оборону держали 35 бригада морской пехоты и 28 бригада оперативного командования "Юг".

Напомним, 1 июля в Стамбуле стартовала совместная миссия Румынии, Болгарии и Турции по разминированию Черного моря. Эта миссия направлена на безопасность судоходства и уменьшение рисков при экспорте продукции акваторией.

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