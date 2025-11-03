Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Хотіли підкупити одеських прикордонників — спроби провалилися

Хотіли підкупити одеських прикордонників — спроби провалилися

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 16:45
Оновлено: 17:07
На Одещині кордоні з Молдовою затримали двох хабародавців
Прикордонники перевіряють документи. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

На одеському напрямку прикордонники зупинили дві спроби підкупу. Громадянка України й іноземець намагалися "вирішити питання" за гроші, але отримали відмову. Обидва випадки задокументовані, а громадян тепер перевіряє поліція.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні державної прикордонної служби.

Реклама
Читайте також:

Хабар на КПП

На кордоні з Молдовою прикордонники Білгород-Дністровського загону двічі за добу відмовилися від хабарів. У пункті пропуску "Паланка–Маяки–Удобне" 47-річна українка запропонувала інспектору 500 доларів, щоб пропустити чоловіка з простроченим паспортом. Коли жінці пояснили незаконність дій, вона виправдалась, що це "на шоколадку".

Ще один випадок стався у пункті пропуску "Старокозаче". 30-річний громадянин Тунісу запропонував 200 євро, аби безперешкодно в’їхати в Україну. З’ясувалося, що торік його вже депортували за порушення міграційного законодавства, і йому заборонено в’їзд на 5 років.

Як покарають

За пропозицію хабара їм загрожує кримінальна відповідальність за статтею 369 КК України. Їм можуть виписати штраф від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 68 000 гривень), або отримати обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на хабарі попався чиновник Одеської міської ради. Також ми писали, що в Україні ще 3 пункти пропуску підключили до системи EES (нова біометрична система перевірки в’їзду та виїзду).

Одеса КПП хабар прикордонники Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації