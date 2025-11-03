На Одещині кордоні з Молдовою затримали двох хабародавців

Прикордонники перевіряють документи. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

На одеському напрямку прикордонники зупинили дві спроби підкупу. Громадянка України й іноземець намагалися "вирішити питання" за гроші, але отримали відмову. Обидва випадки задокументовані, а громадян тепер перевіряє поліція.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні державної прикордонної служби.

Хабар на КПП

На кордоні з Молдовою прикордонники Білгород-Дністровського загону двічі за добу відмовилися від хабарів. У пункті пропуску "Паланка–Маяки–Удобне" 47-річна українка запропонувала інспектору 500 доларів, щоб пропустити чоловіка з простроченим паспортом. Коли жінці пояснили незаконність дій, вона виправдалась, що це "на шоколадку".

Ще один випадок стався у пункті пропуску "Старокозаче". 30-річний громадянин Тунісу запропонував 200 євро, аби безперешкодно в’їхати в Україну. З’ясувалося, що торік його вже депортували за порушення міграційного законодавства, і йому заборонено в’їзд на 5 років.

Як покарають

За пропозицію хабара їм загрожує кримінальна відповідальність за статтею 369 КК України. Їм можуть виписати штраф від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 68 000 гривень), або отримати обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на хабарі попався чиновник Одеської міської ради. Також ми писали, що в Україні ще 3 пункти пропуску підключили до системи EES (нова біометрична система перевірки в’їзду та виїзду).