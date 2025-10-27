Наркоторговців затримали на КПП Паланка на кордоні з Одещиною

Правоохоронець, під час викриття схема продажу наркотиків. Фото: Поліція Молдови

На КПП Паланка на кордоні з Одещиною правоохоронці Молдови зупинили автомобіль із двома чоловіками та виявили у них два кілограми наркотиків. Затримані причетні до мережі, яка продавала психотропи через Telegram та онлайн-платформи, а гроші переводили на банківські рахунки. Їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Республіки Молдова.

Міжнародна наркосхема

Правоохоронці Молдови викрили мережу, що займалася продажем наркотиків через Telegram та інші онлайн-платформи. Транзакції проходили через електронні платіжні системи, а гроші переказувалися на банківські рахунки, відкриті на посередників, щоб приховати незаконне походження коштів.

Зловмисників викрили на КПП Паланка на кордоні з Одещиною. Правоохоронці зупинили автомобіль BMW, яким керував 68-річний іноземець, а пасажиром був 55-річний громадянин Молдови. Під час обшуку в запасному колесі знайшли два кілограми синтетичного наркотика Альфа-ПВП на загальну суму понад 800 000 леїв — майже 2 мільйони гривень.

Що загрожує

Двох чоловіків затримали та взяли під варту на 30 днів. За законом, їм загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. Поліція продовжує розслідування, щоб встановити всіх причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі викрили чоловіка, який займався міжнародною наркоторгівлею.