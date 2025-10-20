Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі накрили міжнародний наркотрафік — сума оборотів

В Одесі накрили міжнародний наркотрафік — сума оборотів

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 15:33
Оновлено: 15:44
В Одесі затримали наркоділка з кокаїном на 8 мільйонів гривень
Правоохоронці документують вилучені наркотики. Фото: Головне управління Нацполції Одещини

36-річний житель Одеси продавав наркотики по всій країні. Під час затримання у нього знайшли понад кілограм кокаїну та цілу плантацію конопель. Орієнтовна вартість вилученого — понад 8 мільйонів гривень. Затриманому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Наркобізнес в Одесі

Поліцейські викрили 36-річного одесита, який налагодив продаж наркотиків через інтернет та сервіси доставки. Фігурант отримував наркотичні засоби з-за кордону, фасував їх у домашній лабораторії та розповсюджував по Одещині, а також у сусідніх областях. Оплату він приймав через криптогаманці та анонімні платіжні сервіси, щоб приховати сліди злочину.

Під час затримання на одній із вулиць міста правоохоронці зупинили його автомобіль. У багажнику поліцейські виявили схованку — автомобільну коробку перемикання передач, усередині якої були пакети з кокаїном загальною вагою понад 1,1 кг. Експрес-тест підтвердив, що це саме кокаїн високої чистоти.

У машині одесита знайшли наркотики
Кокаїн, який знайшли в авто. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Коли проводили обшуки за місцем проживання чоловіка, поліцейські знайшли повноцінну нарколабораторію. У будинку працювали сім спеціально облаштованих гроубоксів із системами освітлення, обігріву, вентиляції та автоматичного поливу. Там росли 130 кущів конопель. Крім цього, у помешканні виявили 1,6 кг висушеного канабісу, пакет із залишками порошкової речовини, пресмашину, ваги, вакууматор та пакувальні матеріали. За попередніми оцінками, загальна вартість усіх вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" перевищує 8 мільйонів гривень. Усе направлено на експертизу.

В будинку одесита знайшли плантацію конопель
Кущі коноплі, які знайшли в наркоділка. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Слідчі повідомили йому про підозру за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Суд підтримав клопотання слідчих і обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. За цей злочин чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі покарали військового, який під час служби придбав психотропну речовину через месенджер. Також ми писали, що іноземець намагався провезти через кордон з Одещиною наркотики.

Одеса наркотики наркоторгівля Одеська область Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації