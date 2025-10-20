В Одесі затримали наркоділка з кокаїном на 8 мільйонів гривень

Правоохоронці документують вилучені наркотики. Фото: Головне управління Нацполції Одещини

36-річний житель Одеси продавав наркотики по всій країні. Під час затримання у нього знайшли понад кілограм кокаїну та цілу плантацію конопель. Орієнтовна вартість вилученого — понад 8 мільйонів гривень. Затриманому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Наркобізнес в Одесі

Поліцейські викрили 36-річного одесита, який налагодив продаж наркотиків через інтернет та сервіси доставки. Фігурант отримував наркотичні засоби з-за кордону, фасував їх у домашній лабораторії та розповсюджував по Одещині, а також у сусідніх областях. Оплату він приймав через криптогаманці та анонімні платіжні сервіси, щоб приховати сліди злочину.

Під час затримання на одній із вулиць міста правоохоронці зупинили його автомобіль. У багажнику поліцейські виявили схованку — автомобільну коробку перемикання передач, усередині якої були пакети з кокаїном загальною вагою понад 1,1 кг. Експрес-тест підтвердив, що це саме кокаїн високої чистоти.

Кокаїн, який знайшли в авто. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Коли проводили обшуки за місцем проживання чоловіка, поліцейські знайшли повноцінну нарколабораторію. У будинку працювали сім спеціально облаштованих гроубоксів із системами освітлення, обігріву, вентиляції та автоматичного поливу. Там росли 130 кущів конопель. Крім цього, у помешканні виявили 1,6 кг висушеного канабісу, пакет із залишками порошкової речовини, пресмашину, ваги, вакууматор та пакувальні матеріали. За попередніми оцінками, загальна вартість усіх вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" перевищує 8 мільйонів гривень. Усе направлено на експертизу.

Кущі коноплі, які знайшли в наркоділка. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Слідчі повідомили йому про підозру за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Суд підтримав клопотання слідчих і обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. За цей злочин чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі покарали військового, який під час служби придбав психотропну речовину через месенджер. Також ми писали, що іноземець намагався провезти через кордон з Одещиною наркотики.