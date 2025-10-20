В Одессе задержали наркодельца с кокаином на 8 миллионов гривен

Правоохранители документируют изъятые наркотики. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

36-летний житель Одессы продавал наркотики по всей стране. Во время задержания у него нашли более килограмма кокаина и целую плантацию конопли. Ориентировочная стоимость изъятого — более 8 миллионов гривен. Задержанному грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Наркобизнес в Одессе

Полицейские разоблачили 36-летнего одессита, который наладил продажу наркотиков через интернет и сервисы доставки. Фигурант получал наркотические средства из-за границы, фасовал их в домашней лаборатории и распространял по Одесской области, а также в соседних областях. Оплату он принимал через криптокошельки и анонимные платежные сервисы, чтобы скрыть следы преступления.

Во время задержания на одной из улиц города правоохранители остановили его автомобиль. В багажнике полицейские обнаружили тайник — автомобильную коробку переключения передач, внутри которой были пакеты с кокаином общим весом более 1,1 кг. Экспресс-тест подтвердил, что это именно кокаин высокой чистоты.

Кокаин, который нашли в авто. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Когда проводили обыски по месту жительства мужчины полицейские нашли полноценную нарколабораторию. В доме работали семь специально оборудованных гроубоксов с системами освещения, обогрева, вентиляции и автоматического полива. Там росли 130 кустов конопли. Кроме этого, в помещении обнаружили 1,6 кг высушенного каннабиса, пакет с остатками порошкового вещества, пресс-машину, весы, вакууматор и упаковочные материалы. По предварительным оценкам, общая стоимость всех изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" превышает 8 миллионов гривен. Все направлено на экспертизу.

Кусты конопли, которые нашли у наркодельца, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Следователи сообщили ему о подозрении по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах. Суд поддержал ходатайство следователей и избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. За это преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

