Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе накрыли международный наркотрафик — сумма оборотов

В Одессе накрыли международный наркотрафик — сумма оборотов

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 15:33
обновлено: 15:44
В Одессе задержали наркодельца с кокаином на 8 миллионов гривен
Правоохранители документируют изъятые наркотики. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

36-летний житель Одессы продавал наркотики по всей стране. Во время задержания у него нашли более килограмма кокаина и целую плантацию конопли. Ориентировочная стоимость изъятого — более 8 миллионов гривен. Задержанному грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Наркобизнес в Одессе

Полицейские разоблачили 36-летнего одессита, который наладил продажу наркотиков через интернет и сервисы доставки. Фигурант получал наркотические средства из-за границы, фасовал их в домашней лаборатории и распространял по Одесской области, а также в соседних областях. Оплату он принимал через криптокошельки и анонимные платежные сервисы, чтобы скрыть следы преступления.

Во время задержания на одной из улиц города правоохранители остановили его автомобиль. В багажнике полицейские обнаружили тайник — автомобильную коробку переключения передач, внутри которой были пакеты с кокаином общим весом более 1,1 кг. Экспресс-тест подтвердил, что это именно кокаин высокой чистоты.

У машині одесита знайшли наркотики
Кокаин, который нашли в авто. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Когда проводили обыски по месту жительства мужчины полицейские нашли полноценную нарколабораторию. В доме работали семь специально оборудованных гроубоксов с системами освещения, обогрева, вентиляции и автоматического полива. Там росли 130 кустов конопли. Кроме этого, в помещении обнаружили 1,6 кг высушенного каннабиса, пакет с остатками порошкового вещества, пресс-машину, весы, вакууматор и упаковочные материалы. По предварительным оценкам, общая стоимость всех изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" превышает 8 миллионов гривен. Все направлено на экспертизу.

В будинку одесита знайшли плантацію конопель
Кусты конопли, которые нашли у наркодельца, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Следователи сообщили ему о подозрении по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах. Суд поддержал ходатайство следователей и избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. За это преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе наказали военного, который во время службы приобрел психотропное вещество через мессенджер. Также мы писали, что иностранец пытался провезти через границу с Одесской областью наркотики.

Одесса наркотики наркоторговля Одесская область Криминал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации