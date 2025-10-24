В Одесі чоловік виростив 55 кг канабісу — поліція затримала

Правоохоронці у теплиці, де вирощували канабіс. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині 45-річний чоловік виростив і зберігав понад 55 кілограмів канабісу. Наркотики знайшли в теплиці та на орендованій ділянці в одному із сіл Таїровської громади. Тепер "бізнесмену" загрожує термін.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Наркобізнес на Одещині

Правоохоронці провели обшук у будинку та на ділянці 45-річного мешканця області. У теплиці чоловік облаштував сховище для висушених гілок і подрібненого канабісу. Загальна вага вилученого зілля перевищила 55 кілограмів. Затриманий зізнався, що замовив насіння через інтернет, самостійно вирощував коноплі, сушив і зберігав "для власного вживання".

Канабіс, який вирощував зловмисник. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, придбання та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах без мети збуту. За це передбачене покарання — до восьми років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Висушена конопля. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали іноземця, який хотів провезти в Україну психотропи. Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, який зробив бізнес на наркотиках.