Выращивал психотропы — на Одесчине задержали псевдоагрария

Дата публикации 24 октября 2025 10:23
обновлено: 10:17
В Одессе мужчина вырастил 55 кг каннабиса - полиция задержала
Правоохранители в теплице, где выращивали каннабис. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области 45-летний мужчина вырастил и хранил более 55 килограммов каннабиса. Наркотики нашли в теплице и на арендованном участке в одном из сел Таировской общины. Теперь "бизнесмену" грозит срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Наркобизнес в Одесской области

Правоохранители провели обыск в доме и на участке 45-летнего жителя области. В теплице мужчина обустроил хранилище для высушенных веток и измельченного каннабиса. Общий вес изъятого зелья превысил 55 килограммов. Задержанный признался, что заказал семена через интернет, самостоятельно выращивал коноплю, сушил и хранил "для собственного употребления".

В Одесі викрили планктацію канабісу
Каннабис, который выращивал злоумышленник. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины — незаконное изготовление, приобретение и хранение наркотических средств в крупных размерах без цели сбыта. За это предусмотрено наказание — до восьми лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

В Одесі викрили планктацію канабісу
Высушенная конопля, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали иностранца, который хотел провезти в Украину психотропы. Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, сделавшего бизнес на наркотиках.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
