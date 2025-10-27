Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Международный наркобизнес — схема на границе с Одесчиной

Международный наркобизнес — схема на границе с Одесчиной

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 17:43
обновлено: 17:33
Наркоторговцев задержали на КПП Паланка на границе с Одесской областью
Правоохранитель, во время разоблачения схема продажи наркотиков. Фото: Полиция Молдовы

На КПП Паланка на границе с Одесской областью правоохранители Молдовы остановили автомобиль с двумя мужчинами и обнаружили у них два килограмма наркотиков. Задержанные причастны к сети, которая продавала психотропы через Telegram и онлайн-платформы, а деньги переводили на банковские счета. Им грозит заключение.

Об этом сообщили в полиции Республики Молдова.

Реклама
Читайте также:

Международная наркосхема

Правоохранители Молдовы разоблачили сеть, которая занималась продажей наркотиков через Telegram и другие онлайн-платформы. Транзакции проходили через электронные платежные системы, а деньги переводились на банковские счета, открытые на посредников, чтобы скрыть незаконное происхождение средств.

Злоумышленников разоблачили на КПП Паланка на границе с Одесской областью. Правоохранители остановили автомобиль BMW, которым управлял 68-летний иностранец, а пассажиром был 55-летний гражданин Молдовы. Во время обыска в запасном колесе нашли два килограмма синтетического наркотика Альфа-ПВП на общую сумму более 800 000 леев — почти 2 миллиона гривен.

Что грозит

Двух мужчин задержали и взяли под стражу на 30 дней. По закону, им грозит лишение свободы от 7 до 15 лет. Полиция продолжает расследование, чтобы установить всех причастных к незаконной деятельности.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили мужчину, который занимался международной наркоторговлей. Также мы писали о том, что в Одесской области судили военного, который хранил психотропы.

Одесса Молдова наркотики наркоторговля Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации