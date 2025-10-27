Наркоторговцев задержали на КПП Паланка на границе с Одесской областью

Правоохранитель, во время разоблачения схема продажи наркотиков. Фото: Полиция Молдовы

На КПП Паланка на границе с Одесской областью правоохранители Молдовы остановили автомобиль с двумя мужчинами и обнаружили у них два килограмма наркотиков. Задержанные причастны к сети, которая продавала психотропы через Telegram и онлайн-платформы, а деньги переводили на банковские счета. Им грозит заключение.

Об этом сообщили в полиции Республики Молдова.

Международная наркосхема

Правоохранители Молдовы разоблачили сеть, которая занималась продажей наркотиков через Telegram и другие онлайн-платформы. Транзакции проходили через электронные платежные системы, а деньги переводились на банковские счета, открытые на посредников, чтобы скрыть незаконное происхождение средств.

Злоумышленников разоблачили на КПП Паланка на границе с Одесской областью. Правоохранители остановили автомобиль BMW, которым управлял 68-летний иностранец, а пассажиром был 55-летний гражданин Молдовы. Во время обыска в запасном колесе нашли два килограмма синтетического наркотика Альфа-ПВП на общую сумму более 800 000 леев — почти 2 миллиона гривен.

Что грозит

Двух мужчин задержали и взяли под стражу на 30 дней. По закону, им грозит лишение свободы от 7 до 15 лет. Полиция продолжает расследование, чтобы установить всех причастных к незаконной деятельности.

