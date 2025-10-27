Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Одеса Чиновник Одеської міськради постане перед судом — причина

Чиновник Одеської міськради постане перед судом — причина

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 14:05
Оновлено: 14:02
Головного інженера КП «Узбережжя Одеси» судитимуть за хабар
Чиновник міськради під час затримання. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі головний інженер КП "Узбережжя Одеси" вимагав хабарі за дозвіл торгівлі біля моря. Його затримали під час отримання понад 2 000 доларів. За скоєне йому загрожує тривале ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Хабар за торгівлю

Правоохоронці встановили, що до головного інженера КП "Узбережжя Одеси" звернулася підприємиця з проханням допомогти отримати дозвіл на встановлення тимчасових торговельних споруд біля моря. Чиновник погодився "сприяти" у вирішенні питання через свої зв’язки в одному з управлінь міськради, але вимагав за це 2700 доларів США. Жінка звернулася до правоохоронців, і злочинну схему задокументували співробітники поліції та СБУ. Після передачі грошей посадовця затримали просто на гарячому, а кошти вилучили як речові докази.

Реклама

Під час досудового розслідування інженеру обрали запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави, якою він скористався. Зібрані докази підтвердили його причетність до одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою з іншими особами.

Що загрожує

Обвинувальний акт передано до суду. Якщо вину доведуть, чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати посади до трьох років і конфіскація майна. Державне обвинувачення у справі представлятиме Чорноморська окружна прокуратура.

Реклама

Нагадаємо, ми повідомляли, що НАБУ завершило слідство щодо директорки Одеського аеропорту. Також ми писали, що в Одесі судитимуть керівника "екстренки" через службову недбалість.

Одеса хабар чиновники Одеська область міська рада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації