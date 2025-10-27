Головного інженера КП «Узбережжя Одеси» судитимуть за хабар

Чиновник міськради під час затримання. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі головний інженер КП "Узбережжя Одеси" вимагав хабарі за дозвіл торгівлі біля моря. Його затримали під час отримання понад 2 000 доларів. За скоєне йому загрожує тривале ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Хабар за торгівлю

Правоохоронці встановили, що до головного інженера КП "Узбережжя Одеси" звернулася підприємиця з проханням допомогти отримати дозвіл на встановлення тимчасових торговельних споруд біля моря. Чиновник погодився "сприяти" у вирішенні питання через свої зв’язки в одному з управлінь міськради, але вимагав за це 2700 доларів США. Жінка звернулася до правоохоронців, і злочинну схему задокументували співробітники поліції та СБУ. Після передачі грошей посадовця затримали просто на гарячому, а кошти вилучили як речові докази.

Під час досудового розслідування інженеру обрали запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави, якою він скористався. Зібрані докази підтвердили його причетність до одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою з іншими особами.

Що загрожує

Обвинувальний акт передано до суду. Якщо вину доведуть, чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати посади до трьох років і конфіскація майна. Державне обвинувачення у справі представлятиме Чорноморська окружна прокуратура.

