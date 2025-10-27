Видео
Видео

Главная Одесса Чиновник Одесского горсовета предстанет перед судом — причина

Чиновник Одесского горсовета предстанет перед судом — причина

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 14:05
обновлено: 14:02
Главного инженера КП "Побережье Одессы" будут судить за взятку
Чиновник горсовета во время задержания. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе главный инженер КП "Побережье Одессы" требовал взятки за разрешение торговли у моря. Его задержали во время получения более 2 000 долларов. За содеянное ему грозит длительное заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Взятка за торговлю

Правоохранители установили, что к главному инженеру КП "Побережье Одессы" обратилась предпринимательница с просьбой помочь получить разрешение на установку временных торговых сооружений у моря. Чиновник согласился "содействовать" в решении вопроса через свои связи в одном из управлений горсовета, но требовал за это 2700 долларов США. Женщина обратилась к правоохранителям, и преступную схему задокументировали сотрудники полиции и СБУ. После передачи денег чиновника задержали прямо на горячем, а средства изъяли как вещественные доказательства.

Во время досудебного расследования инженеру избрали меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога, которой он воспользовался. Собранные доказательства подтвердили его причастность к получению неправомерной выгоды по предварительному сговору с другими лицами.

Что грозит

Обвинительный акт передан в суд. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, лишение права занимать должности до трех лет и конфискация имущества. Государственное обвинение по делу будет представлять Черноморская окружная прокуратура.

Напомним, мы сообщали, что НАБУ завершило следствие в отношении директора Одесского аэропорта. Также мы писали, что в Одессе будут судить руководителя "экстренки" из-за служебной халатности.

Одесса взятка чиновники Одесская область городской совет Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
