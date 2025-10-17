Видео
Служебная халатность — в Одессе будут судить экс-главу скорой

Служебная халатность — в Одессе будут судить экс-главу скорой

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 16:28
обновлено: 16:16
В Одессе экс-руководителя центра экстренной помощи подозревают в халатности
Машина "скорой" помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе бывший глава областного центра экстренной медицинской помощи решил нажиться на ремонте медучреждения. Он допустил завышение стоимости работ, из-за чего государство потеряло сотни тысяч гривен. Ему грозит наказание.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Завышение цен

Прокуроры сообщили о подозрении 44-летнему бывшему исполняющему обязанности генерального директора КНП "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Следователи установили, что во время ремонта здания руководитель не обеспечил надлежащего технического контроля за качеством и объемами работ. Поэтому в акты приемки внесли завышенные показатели, а подрядная компания получила из бюджета более 330 тысяч гривен.

Ранее прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении директора подрядного предприятия, которое ремонтировало крышу центра. Его обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт кровли медучреждения.

Как накажут

Эти действия привели к убыткам государству. Бывшему чиновнику инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Чиновнику грозит до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом до 12 750 грн или без такового.

Напомним, мы писали, что в Одесской области задержали чиновника, который требовал взятки за благоустройство. Также мы сообщали, что в Одессе врач за деньги выдавала поддельные справки об инвалидности.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
