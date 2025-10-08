Врача в Одессе будут судить за взятку 7 тысяч долларов

В Одессе врач ставила диагнозы с инвалидностью — цена справки
В Одессе врач требовала 7 тысяч долларов от пациента за помощь в оформлении документов с указанием диагноза, который дает возможность получить группу инвалидности и в дальнейшем саму группу инвалидности. После передачи первой части денег медицинскую работницу задержали.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали дела
Терапевт одной из одесских больниц договорилась с неустановленными лицами помочь пациенту получить фальшивые документы. За это она требовала 7 тысяч долларов. После того как мужчина обратился в полицию, правоохранители задокументировали передачу первого транша — 3 тысяч долларов. Именно тогда женщину и задержали. Деньги изъяли в качестве вещественных доказательств.
Какое наказание
Суд избрал врачу меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в более 242 тысячи гривен. Она воспользовалась этим правом и вышла на свободу.
После завершения расследования обвинительный акт передали в суд. За пособничество в получении неправомерной выгоды группой лиц женщине грозит до 10 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать должности. Материалы по ее сообщникам выделены в отдельное производство.
