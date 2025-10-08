Видео
Україна
В Одессе врач ставила диагнозы с инвалидностью — цена справки

В Одессе врач ставила диагнозы с инвалидностью — цена справки

Дата публикации 8 октября 2025 11:36
Врача в Одессе будут судить за взятку 7 тысяч долларов
Правоохранители с врачом во время задержания. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе врач требовала 7 тысяч долларов от пациента за помощь в оформлении документов с указанием диагноза, который дает возможность получить группу инвалидности и в дальнейшем саму группу инвалидности. После передачи первой части денег медицинскую работницу задержали.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

Терапевт одной из одесских больниц договорилась с неустановленными лицами помочь пациенту получить фальшивые документы. За это она требовала 7 тысяч долларов. После того как мужчина обратился в полицию, правоохранители задокументировали передачу первого транша — 3 тысяч долларов. Именно тогда женщину и задержали. Деньги изъяли в качестве вещественных доказательств.

В Одесі затримали лікарку за хабарі
Деньги, которые изъяли у врача. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Какое наказание

Суд избрал врачу меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в более 242 тысячи гривен. Она воспользовалась этим правом и вышла на свободу.

После завершения расследования обвинительный акт передали в суд. За пособничество в получении неправомерной выгоды группой лиц женщине грозит до 10 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать должности. Материалы по ее сообщникам выделены в отдельное производство.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области чиновник требовал взятку, его задержали. Также мы писали, что в Одесской области судили военного, который помогал избежать мобилизации.

 

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
